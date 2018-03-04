"العليا للحج": 61 معتمرا سددوا رسوم 2000 ريال تكرار العمرة بالحساب البنكى







كتبت ميرفت رشاد

أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بدء تفعيل الحساب البنكى بـ 3 بنوك " الأهلى – مصر – القاهرة " لإيداع رسوم تكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال، لمن يرغب فى أداء المناسك هذا العام 1439 هـ وسبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات ماضية.

وقال "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد المواطنين الراغبين فى أداء المناسك وينطبق عليهم شرط سداد رسوم " مكررى العمرة " بلغ 61 مواطن من إجمالى 190 مواطن تم اعتماد مراجعة برامج سفرهم للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم إخطار الشركات بسرعة سداد الرسوم وفقا للتعهدات التى وقعتها نيابة عن المعتمرين.

وأضاف، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة طلبات الشركات الخاصة بالمتقدمين من الحالات التى استثنتها الضوابط بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هـ، مشيرا إلى أن الحالات التى سوف يتم استثنائها من أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، تقوم الشركة بتقديم طلب للجنة موضح به الحالة.

وأضاف، أن يتم تقديم إفادة رسمية بمطابقة المواطن لشرط الاستثناء مختوم بشعار الجمهورية من الجهات المعنية، كما يتم تقديم صورة ضوئية من إثبات صلة القرابة مع الإطلاع على أصل المستندات.

وأشار "شعلان" إلى أنه بالنسبة للحالات التى سوف يتم استثنائها من المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، تقديم الشركة بطلب للجنة، وصورة من إثبات صلة القرابة مع الإطلاع على أصل الصور.