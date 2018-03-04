العراق: القبض على قيادى بـ "القاعدة" و10 مطلوبين فى ديالى والبصرة

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أفاد مصدر أمنى فى محافظة البصرة العراقية، بأن قوة أمنية من طوارئ الشرطة ألقت القبض على إرهابى كان قياديا فى تنظيم (القاعدة) فى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، لافتا إلى أن المتهم كان يسمى (قاضى داعش).

وأعلنت قيادة شرطة ديالي- فى بيان نقلته فضائية (السومرية نيوز) العراقية- اعتقال عشرة مطلوبين أمنيا بتهم إرهابية وجنائية، وذلك فى إطار التمشيط والبحث عن خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأضافت البيان، أن خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك العبوتين، الأولى عبارة عن حاوية بلاستيكية سعة 10 لترات موضوعة بالقرب من أبراج الكهرباء والضغط العالى فى أرض زراعية تابعة لقرية الدور بناحية بهرز جنوبى ب‍عقوبة، والعبوة الثانية عبارة عن صاروخ قاذفة مربوط بسلك وموبايل فى ناحية العبارة شمال شرقى بعقوبة.



ومن جانب آخر، أعلن مدير ناحية السعدية فى محافظة ديالى، أحمد الزركوشى، خطف أب واثنين من أبنائه من قبل تنظيم (داعش) فى بحيرة حمرين شرقى الناحية، مؤكدا أن الثلاثة المختطفين كانوا فى مركب صيد للأسماك وفق للمعلومات الأولية، لافتا إلى أن عملية الخطف هى الثانية من نوعها فى البحيرة خلال العام الجارى بعد خطف أب ونجله بداية الشهر الماضى قبل أن يعثر على جثتيهما بعد مرور أسابيع.