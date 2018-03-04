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الشرطة الإسرائيلية تفرض الإقامة الجبرية على مقربين من نتنياهو بسبب قضايا فساد

الأحد، 04 مارس 2018 11:36 م
الشرطة الإسرائيلية تفرض الإقامة الجبرية على مقربين من نتنياهو بسبب قضايا فساد نتنياهو





أ ف ب
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أعلنت الشرطة الاسرائيلية الأحد أن مستشارا سابقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورجل أعمال، وضعا الأحد قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقالهما 14 يوما فى إطار التحقيق فى عملية اختلاس قد يكون نتنياهو متورطا فيها.

وأطلقت محكمة فى تل أبيب سراح نير حيفيتز المستشار الأسبق لعائلة نتنياهو، وشاوول ايلوفيتش رجل الأعمال الكبير، وأحد كبار المساهمين فى عملاق الاتصالات بيزيك، بعد أن اخضعا لتحقيق طويل.

وكان نتنياهو وزوجته سارة اخضعا ايضا للتحقيق فى اطار القضية.

وتسعى الشرطة لمعرفة ما اذا كان نتنياهو وزوجته قد طلبا ان يقوم موقع "واللا" الاخبارى الذى يملكه ايلوفيتش بتغطية صحافية محابية لهما، مقابل الحصول على تسهيلات حكومية قد تكون أمنت لشركة بيزيك مئات ملايين الدولارات.

ويشتبه بقيام حيفيتز بدور الوسيط بين نتنياهو والمسؤولين عن بيزيك وواللا. كما يشتبه بقيامه بمحاولة رشوة قاض متقاعد لعرقلة تحقيق حول ساره نتانياهو بشأن استخدام اموال عامة لمصالح خاصة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل التحقيق الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت انها استجوبت الجمعة ستة مشتبه بهم فى اماكن مختلفة لمنعهم من التنسيق الواحد مع الاخر.

وتوالى هذه الضربات القضائية قد يهدد مستقبل نتانياهو الذى يتولى رئاسة الحكومة منذ نحو 12 عاما من دون منافسة جدية.


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