"السويس للأسمنت" تعتزم شطب القيد الثانوى فى بورصة لندن نهاية الشهر







كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن عزمها شطب القيد الثانوى فى بورصة لندن، وإيقاف شهادات الإيداع الدولية المرتبطة بهذا القيد من التداول ببورصة لندن اعتباراً من 29 مارس الجارى.

وأكدت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن الشطب من بورصة لندن يهدف إلى تحسين إجراءات الشركة وتكاليفها الداخلية، وبالتالى فأن مواصلة إدراجها فى بورصة لندن غير متسق مع استراتيجية الشركة وخططها التمويلية.