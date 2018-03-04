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السجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف لعاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر "الأفيون"

الأحد، 04 مارس 2018 06:22 م
السجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف لعاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر "الأفيون" أفيون - أرشيفية





كتب : أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بالسجن المشدد 6 سنوات لناصر عبد التواب عاطل، لاتهامه بالاتجار بمخدر الأفيون.

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى، ووليد محمد صبره، وسكرتارية ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل، وهانى حمودة.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم ناصر عبد التواب تهمة حيازة جوهر الأفيون المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة سلاح نارى بدون تصريح، وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المذكور.


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