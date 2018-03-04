السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بحلوان







كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، بمعاقبة عيد ريان إسماعيل، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدى خميس، وعادل الغويط.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الأحوال غير المصرح بها قانونا، وحيازة سلاح نارى دون تصريح.