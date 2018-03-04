السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بحلوان

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بحلوانالأحد، 04 مارس 2018 06:18 م
هيروين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، بمعاقبة عيد ريان إسماعيل، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدى خميس، وعادل الغويط.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الأحوال غير المصرح بها قانونا، وحيازة سلاح نارى دون تصريح.
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة