الرئيس اللبنانى يدعو إلى عدم التعرض لأسراب الطيور خلال موسم الطيور المهاجرة







رويترز

دعا الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إلى ضرورة عدم التعرض لأسراب الطيور مع حلول موسم الطيور المهاجرة التى بدأت تعبر سماء لبنان هذه الأيام ويتوقع أن يزداد عددها تباعا.



وطلب عون- فى بيان أصدره مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية اليوم الأحد- من الأجهزة اللبنانية المختصة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع إطلاق النار على أسراب الطيور ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين المرعية.



وقال عون: "لنجعل لبنان ممرا آمنا للطيور المهاجرة المحرم صيدها التى تعمل البشرية بأسرها على حمايتها لأنها ثروة عالمية لا يملكها أحد، فهى ملك الجميع".