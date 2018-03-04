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الرئيس الأمريكى يلوح بفرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا

الأحد، 04 مارس 2018 01:05 ص
الرئيس الأمريكى يلوح بفرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى





واشنطن (أ ف ب)
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ألمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إلى أمكان فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الاوروبية فى حال رد الاتحاد الأوروبى على قراره فرض ضرائب على الفولاذ والالومنيوم.

وكتب ترامب فى تغريدة "إذا أراد الاتحاد الاوروبى زيادة الرسوم والعقبات الضخمة أصلا على الشركات الاميركية العاملة هناك فسنطبق ببساطة ضرائب على سياراته التى تدخل بحرية الى الولايات المتحدة بينما يجعلون من بيع سياراتنا (ومنتجات اخرى) امرا شبه مستحيل هناك"، منددا ب"خلل كبير فى التوازن التجاري".

وكان ترامب ندد قبلا بالعجز التجارى الأمريكى الذى بلغ برأيه 800 مليار دولار كما انتقد الاتفاقيات التجارية والسياسات "الغبية جدا" لأسلافه، وكان الاتحاد الاوروبى أعلن الجمعة اعداد اجراءات للرد بحق شركات من بينها مصنّع الدراجات النارية هارلى ديفيدسون وويسكى بوربون ومصنّع ماركة ليفايس للجينز بعد اعلان واشنطن انها ستفرض قريبا رسوما بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الاولمنيوم لحماية صناعة الصلب الوطنية.

وهدد ترامب بعدها الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بفرض "ضرائب متبادلة" على صادراتهم، وترامب ينتقد منذ زمن الاتفاقيات التجارية التى وقعها اسلافه وحملهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية فى الولايات المتحدة كما أطلق مفاوضات جديدة حول اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية "نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وينص أحد بنود هذه الاتفاقية على ان عربة يتم تجميعها بنسبة 65% فى احدى هذه الدول الثلاث يمكن بيعها على الاراضى الاميركية دون فرض ضريبة واردات عليها.

 


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