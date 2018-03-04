الرئاسة الفرنسية: ماكرون يناقش مع أردوغان هاتفيا الوضع فى الغوطة السورية







رويترز

قالت الرئاسة الفرنسية فى بيان إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع نظيره التركى طيب إردوغان اليوم الأحد لمناقشة الوضع فى سوريا، لا سيما الأزمة الإنسانية فى الغوطة الشرقية المحاصرة.

وذكر البيان أن ماكرون "تحدث عن قلقه العميق وعن الإجراءات الفورية اللازم اتخاذها، لا سيما من جانب إيران وروسيا، حتى تقبل دمشق فى النهاية بقرار الأمم المتحدة وتسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية ويتم تطبيق هدنة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين سيواصلان السعى لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية فى إطار عملية جنيف الشاملة مع جميع الشركاء المعنيين وممثلى المعارضة السورية.