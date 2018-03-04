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الدفاع الروسية تسجل 12 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار فى سوريا

الأحد، 04 مارس 2018 01:45 م
الدفاع الروسية تسجل 12 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار فى سوريا فيما سجل الجانب التركى 3 حالات إطلاق نار خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى محافظة دمشق.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الجانب الروسى سجل من المكتب التمثيلى للجنة الروسية التركية المشتركة لاستعراض القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات نظام وقف إطلاق النار 12 حالة إطلاق نار ..موضحا أن "حالة واحدة فى محافظة حلب و5 فى اللاذقية و6 فى دمشق.

ولفت البيان إلى أنه خلال اليوم لم يتم التوقيع على الاتفاقات المتعلقة بانضمام مدن جديدة إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبهذا لم يتغير عدد المناطق التى انضمت إلى عملية المصالحة وعددها حتى الآن 2427 منطقة سكنية..مبينا أن عدد التشكيلات المسلحة التى أعلنت الامتثال لنظام وقف إطلاق النار لم يتغير وعددها 234.

وفى سياق متصل..أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا اليوم أن المسلحين فى الغوطة الشرقية فرضوا حظر تجول على المدنيين خلال ساعات الهدنة المعلنة من الـ9 صباحا وحتى الـ2 من بعد الظهر يوميا.

وقال المتحدث باسم المركز المصالحة الروسى فلاديمير زولوتوخين - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "وفقا للمعلومات التى وردتنا من الجانب السوري، فرض مسلحو الفصائل المسلحة فى الغوطة الشرقية حظرا للتجوال على السكان المحليين خلال ساعات الهدنة الإنسانية المعلنة"، مضيفا أن المدنيين الذين ينتهكون تلك القواعد المفروضة يتعرضون من قبل المسلحين لعقاب علني.

وكانت روسيا قد أعلنت مؤخرا عن هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات فى الغوطة الشرقية يفتح خلالها ممر إنسانى عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرقى مدينة دوما، لخروج المدنيين.

 


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