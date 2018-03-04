الداخلية تضبط 33 ألف هارب و387 قضية تموينية خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية، عدداً من البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في ضبط "139 قضية مخدرات، 46 متهم ومراقب هارب، 3 تشكيل عصابى، إعادة 7 سيارات ودراجات نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 33260 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وعلى جانب أخر، نجحت شرطة التموين بوزارة الجاخلية في ضبط 79 فضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ، و94 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و11 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة والإستيلاء عليها، و60 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 387 قضية فى مجال " المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وتم ضبط 15 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و16 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و6 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.