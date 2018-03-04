الحبس 5 سنوات و خمسة آلاف جنيه غرامة لسائق نقل تسبب بحادث الدائري الإقليمي







كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة المعادي الجزئية دائرة البساتين، برئاسة المستشار محمد سعد وأمانة سر محمد زيان، بمعاقبة سعد حنفي محمد، سائق السيارة نقل ثقيل والمتسبب في الحادث الذي وقع بالطريق الدائري الإقليمي اتجاه المعادي ونتج عنه إصابة 5 من رجال الشرطة بينهم ضابط وهم في طريقهم لتنفيذ مهمة سرية، بالسجن 5 سنوات و5 آلاف جنيه غرامة لاتهامه بالإصابات الخطأ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى الإقليمى بين سيارة نقل بمقطورة صدمت سيارتى شرطة تقل قوات أمن كانوا فى طريقهم لحملة أمنية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمكان الحادث تبين إصابة كل من النقيب شرطة كريم حمدى، وأمناء الشرطة "محمد أحمد، وعرفة على، وهانى محمد" والمجند شهاب الدين أحمد، جميعهم مصابين بجروح وكسور وكدمات بالغة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث ويدعى "س.ح"، وتحرير محضر بالواقعة رقم 3442 جنح البساتين، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.