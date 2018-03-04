الجيش اليمنى يتمكن من القضاء على "كتائب الموت" الحوثية شرق صنعاء







أ ش أ

أكد الجيش الوطنى اليمنى، اليوم الأحد، أن القوات اليمنية تمكنت من القضاء على ما يسمى بـ "كتائب الموت" التابعة لميليشيات الحوثى على مشارف جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد عبدالله معزب - فى بيان نقلته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - إن كثيرا من جثث قتلى الميليشيا أو ما كانت تطلق عليها "كتائب الموت" تنهشها الضباع والكلاب على الجبال، لافتا إلى أن كتائب الموت الحوثية تفنى وتسحق على مشارف نهم .



وأوضح معزب، أن تسمية الحوثيين لميليشياتهم بـ "كتائب الموت"، دلالة على المشروع الذى يحملونه لليمنيين، وأضاف "نحن نحمل مشروع حياة وأبناءنا نسميهم مشاريع حياة بينما هم يصدرون كتائب الموت".



وتعهد أركان حرب المنطقة السابعة، باقتراب موعد النصر واستعادة صنعاء من قبضة ميليشيا الحوثى، مشيرا الى أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من قتل العشرات من عناصر الميليشيا وغنمت أسلحتهم وأجهزتهم فى جبهات نهم المختلفة.