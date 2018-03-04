الجيش السورى يستعيد عدد من البلدات والقرى بالغوطة الشرقية







كتب سمير حسنى

استعادت وحدات من الجيش السورى السيطرة على عدد من البلدات والقرى فى الغوطة الشرقية.

وقال التليفزيون السورى، إن وحدات من الجيش سيطرت خلال الساعات القليلة الماضية على بلدة النشابية وقرى أوتايا وحزرما وحوش الصالحية وحوش الفضالية إضافة إلى تل فرزات بعد أن كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.