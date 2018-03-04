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الجيش الروسى يعلن عن تفاصيل أخطر صاروخ للرد على الدرع الصاروخية الأمريكية

الأحد، 04 مارس 2018 07:20 م
الجيش الروسى يعلن عن تفاصيل أخطر صاروخ للرد على الدرع الصاروخية الأمريكية بوتين





كتب مؤمن مختار
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أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرجى كاراكايف، عن تفاصيل صاروخ "أفانجارد" الفرط صوتى الجديد، والذى يمر على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.

ووفقا لـ"RT"، قال كاراكايف إن "تصنيع مجمع (أفانجارد) الاستراتيجي المزود برأس مجنح فرط صوتي حائم، أصبح ردا فعالا على نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية، وقد انتهت اختباراته بنجاح".

 

وأوضح كاراكايف، أن الرأس المجنح الحائم يحلق نحو الهدف بسرعة فرط صوتية، بمسار ليس باليستي كما هو الحال بالنسبة إلى كل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات في طبقات الجو الكثيفة. وأضاف كاراكايف أنه بمقدور الرأس المجنح القيام بمناورة عمودية وأفقية لتفادي مناطق مسؤولية كل المنظومات المعاصرة والواعدة للدرع الصاروخية.

 

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام مختلف أنواع المناورات تمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مسار الرأس الصاروخي الفرط صوتي وإرسال معلومات عن الهدف لاعتراضه.

 

وأضاف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، أن جسم الرأس المجنح الفرط صوتي مصنوع من المواد المركبة، لضمان مقاومته لدرجات الحرارة العالية، والتي تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، بالإضافة إلى الحماية من أشعة الليزر.


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