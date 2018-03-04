الجيزة تطلق مبادرة "صحتك قوتك" بقرية بهرمس لتنظيم الأسرة

أعلنت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنفيذ مبادرة صحتك قوتك فى تنظيم أسرتك " بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالجيزة والتي تستهدف قرية بهرمس بمنشأه القناطر والتى يبلغ عدد سكانها 36 ألفا و120 نسمة، حيث يبلغ سن الزواج فى القرية 16 سنة، وتهدف المبادرة الى الحد من ظاهرة الإنجاب المتكرر وبالتالى الزيادة السكانية بها .

وقالت نائب المحافظ، إنه تم استهداف 6000 سيدة، تم إنجاز 1263 خلال 7 اشهر باستخدامهن وسائل منع الحمل .

وأشادت بجهود المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة فى تلك المبادرة الهامة وعلى تذليل جميع العقبات التي تعاني منها الأسر بجانب تلك المبادرة بالإضافىة إلى الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات الذين قاموا بجهد مشكور.

وأشارت إلى أن الحملات لم تقتصر على التوعية بأهمية تنظيم الاسرة وعدم الزواج المبكّر لكنها استهدفت استخراج بطاقات الرقم القومي ومحو الأمية لعدد كبير من المواطنين، بالاضافة لتوفير مشروعات صغيرة فى إطار تمكين المرأة الاقتصادى.

ودعت الدكتورة منال عوض المجلس، لتبنى مبادرة للتوعية بخطورة الزواج المبكر بقرية (طموه) بالمنوات أبوالنمرس والعزيزية بالبدرشين، لأنها الأعلى فى نسب الزواج المبكر.

وقدمت الدكتورة أحلام حنفى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، التحية لاختيار فرع الجيزة لتلك المبادرة التى لفت النظر إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات ولاقت اهتماما بالغا من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأشارت إلى أنه ونظرا لأهمية المبادرة لابد من توافر عربات الصحة الإنجابية المدعمة بالوسائل، ويأضاً المشورة الطبية للسيدات بشكل أسبوعي وهو ما بدأ بالفعل فى أماكن عديدة وستستمر العربات الطبية على مدار شهر كامل .

وأضافت أن مبادرة "صحتك فى تنظيم أسرتك" تستحق الاحترام، أطلقتها مقررة فرع الجيزة بوعى منها بخطورة تلك المشكلة التى تؤثر على الأسرة والمجتمع بأكمله.

وعلقت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمراة، قائلة" كل الشكر لتلك المبادرة التي وصلت لأكبر عدد من سيدات الجيزة ونتمني ان تصل لقري اكبر وذلك لاهمية المشكلة السكانية .