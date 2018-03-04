الجارديان: ترامب يبدأ معركة انتخابات الرئاسة 2020 باستبيان لمؤيديه







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تجمع المؤيدين من خلال منصة إلكترونية ممولة من حملة "ترامب سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تسألهم فيها عن آرائهم فى بعض القضايا التى يمكن أن تشكل المعركة لحسم الانتخابات المقبلة فى 2020 مثل تطبيق الشريعة، و"القلق" الذى تمثله روسيا وما إذا كان ينبغى اعتبار اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للبلاد.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب بدأ العمل على حملته الانتخابية للجولة الانتخابية فى 2020، حتى أنه عين المحلل الاستراتيجى براد بارسكيل مديرا لتلك الحملة.

وأشارت إلى أن الاستطلاع يستهدف ما يسمى بـ"قاعدة ترامب" من المؤيدين، لهذا استخدم أسئلة تناسبهم، فمثلا طرح تساؤلات بشأن دعم الهجرة القائمة على الجدارة وفرض تعريفات لحماية الصناعة الأمريكية.

وأضافت أن الاستطلاع كذلك بدا وكأنه يدين الاستطلاعات الأخرى التى تعطى ترامب أرقام متدنية طوال الوقت وذلك من خلال طرح سؤال عما إذا كان المستطلع يشعر بأنه لا يستطيع الاعتراف بدعمه لترامب علنا.

ومن الأسئلة الأخرى: "هل تعتقد أن وقف تمويل دافعى الضرائب للإجهاض يبقى أولوية؟". وأصبح ترامب مؤخرا أول رئيس يحشد جماعات مناهضة للإجهاض لقضيته.

ويشير الاستطلاع إلى حظر ترامب المفروض على السفر فى العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن بلغة مختلفة: "هل تؤيد القيود المؤقتة للرئيس ترامب على الهجرة من الدول المهددة بالإرهاب؟" ثم يسأل: "هل تشعر بالقلق من احتمال انتشار الشريعة؟".

ووصف مركز أمريكى يراقب الجماعات المتطرفة "الهستيريا الجماعية" المحيطة بما يسمى التهديد بالشريعة فى الولايات المتحدة بأنها "واحدة من أنجح مؤامرات اليمين المتطرف لتحقيق بقاء التيار الرئيسى" وإلى حد كبير عمل الجماعات المناهضة للمسلمين.

وأضاف الاستبيان فى أسئلته سؤالا غير واضح يتعلق بموسكو جاء فيه: "هل روسيا تمثل مصدر قلق بالنسبة لك؟" ولكنه لا يحدد ما إذا كان هذا يشير إلى التحقيق الذى أجرته وزارة العدل بشأن تواطؤ ترامب المزعوم مع موسكو، أو التهديد الذى تمثله روسيا فى الانتخابات الأمريكية المقبلة، أو طموحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيوسياسية العدوانية والنووية.