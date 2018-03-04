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البيت الأبيض يتهم روسيا بقصف الغوطة الشرقية

الأحد، 04 مارس 2018 11:13 م
البيت الأبيض يتهم روسيا بقصف الغوطة الشرقية غارة جوية - ارشيفية





رويترز
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وجهت الولايات المتحدة اليوم الأحد أقوى اتهاماتها لموسكو حتى الآن بتورطها فى قتل مدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا، قائلة إن طائرات الجيش الروسى نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية فى الغوطة الشرقية فى الفترة بين 24 و28 فبراير شباط.

وقال البيت الأبيض فى بيان "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية فى شمال غرب سوريا.

 

 


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