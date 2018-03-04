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البيئة تحرر 21 محضرا للمطاعم والكافيهات المخالفة بمصر الجديدة والزمالك

الأحد، 04 مارس 2018 10:02 ص
البيئة تحرر 21 محضرا للمطاعم والكافيهات المخالفة بمصر الجديدة والزمالك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





كتبت آيه دعبس
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نظم جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئى حملة مكبرة على المنشآت السياحية والخدمية بنطاق حى مصر الجديدة وحى غرب القاهرة "الزمالك"  بالتعاون مع شرطة البيئة وشرطة السياحة ووزارة السياحة ومحافظة القاهرة بهدف المتابعة الميدانية للإشتراطات والمعايير البيئية للمنشآت السياحية والخدمية وبيان مدى إلتزامها بكافة الإجراءات وفقاً لأحكام قانون البيئة

وأوضح محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن الحملة أسفرت عن رصد عدة مخالفات بيئية متنوعة، منها عدم وجود سجل بيئى وعدم وجود موافقات بيئية بالإضافة إلى عدم تخصيص حيز للمدخنين، مما يعد مخالفاً لأحكام المواد 19 و22 و46 من قانون البيئة.

وقد أسفر عن الحملة تحرير 21 محضر بيئى حتى الآن لمخالفة تلك المنشآت لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته واللائحة التنفيذية وتعديلاتها، ومن المقرر استمرار تلك الحملات التفتيشية على مدار العام فى إطار الحفاظ على البيئة.

الجدير بالذكر أن تلك الحملة جاءت فى إطار الاستجابة لإحدى المبادرات الاجتماعية الايجابية للمجتمع المدنى، التى تستهدف التعاون مع الأجهزة المعنية لضبط الأداء البيئى، ومن المقرر تنفيذ عدد آخر من الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مفاجىء على عدد آخر من الأحياء بهدف التحقق من مدى إلتزام المنشآت بيئياً.


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البيئة

محضر بيئي

مطاعم

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