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البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

الأحد، 04 مارس 2018 12:17 م
البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.25%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.52%.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23%.
 
 

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