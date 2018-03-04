البوذيون يحتفلون بمهرجان الصلاة الكبير فى التبت (صور)







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

شارك آلاف البوذيين فى التبت، اليوم الأحد، فى صلوات احتفال مونلام، والمعروف باسم مهرجان الصلاة الكبير، فى لوسار، فى دير رونجوو، فى محافظة تونجرن، فى إقليم التبت ذاتى الحكم، وذلك بمناسبة السنة التبتية الجديدة.

وتتضمن مظاهر وطقوس الاحتفالات مشاركة عشرات الرهبان والرجال البوذيين فى سحب تمثال ضخم لبوذا، والذى يمرون به خلال الطقوس عبر الشوارع احتفالًا بالسنة التبتية الجديدة.

والتبت هو إقليم يقع فى جنوب غرب الصين، وتقع حدوده مع إقليم كشمير ونيبال والهند وبورما وتركستان الشرقية، إلى جانب عدة ولايات صينية، ويعد أعلى هضبة فى العالم، ولذلك يسمى بـ"سقف العالم"، وهذا الإقليم ذو أغلبية تبتية تدين بالبوذية، كما يدين بعض سكانه بالإسلام والكاثوليكية، وهو معترف به رسميًا كأقليم يحظى بحكم ذاتى تحت السيادة الصينية، وعاصمته لاهاسا (لاسا).



مهرجان الصلاة الكبير فى التبت



الشرطة تؤمن مهرجان الصلاة الكبير فى التبت



الرهبان البوذيين يحتفلون بمهرجان الصلاة الكبير



طقوس مهرجان الصلاة الكبير فى التبت



صلوات مهرجان مونلام فى التبت



آلاف البوذيين يجرون تمثال بوذة خلال الاحتفالات



آلاف البوذيين يحتفلون بمهرجان الصلاة الكبير



بوذيون يشاركون فى احتفالات مهرجان الصلاة الكبير



طقوس مهرجان الصلاة الكبير فى المعابد البوذية



أحد مراسم احتفالات مهرجان الصلاة الكبير فى التبت



راهب يقف على تبة عالية فى التبت خلال مهرجان دينى



طفل يشارك فى احتفالات مهرجان الصلاة الكبير



ساحة احتفالات مهرجان الصلاة الكبير فى التبت



جر تمثال بوذة خلال مهرجان الصلاة الكبير فى التبت



تمثال بوذة فى التبت



مسيرة الرهبان البوذيين خلال احتفالات مهرجان الصلاة الكبير