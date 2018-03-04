البنك الأهلى يصدر شهادة أمان المصريين للعاملين الموسمين والمؤقتين







كتب – أحمد يعقوب

سعيا من البنك الأهلى المصرى لاستكمال دوره فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية لهم، يشارك البنك فى إصدار شهادة ادخارية جديدة باسم " شهادة أمان المصريين".

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ان مشاركة البنك فى إصدار شهادة أمان يأتى فى إطار مساهمات البنك المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى دائما ما يسعى البنك الأهلى الى تدعيمه.

وأوضح أن البنك قد بادر فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التى يتعامل معها البنك مثل عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة وكذا عمال اليومية شبه الدائمين مثل المخازن او المحفوظات وليس لهم ضمان اجتماعى ، اضافة الى جمعية خدمات العاملين بالبنك التى يعمل بها اكثر من 2800 موظف وعامل حيث قامت ادارة الجمعية بالبدء فى اصدار أعلى فئة من الشهادة بقيمة 2500 جنيه حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة ويتم تقسيط الجزء الذى يخص العامل على 10 شهور وذلك حرصا من البنك على تامين اسر هؤلاء العاملين لتضمن لهم ولأسرهم دخلا لائقا وحياة كريمة .

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، بأن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18حتى 59 سنة بفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لهم ضد مخاطر الاصابة والعجز او فى حالة الوفاه حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياه للعميل وبدون كشف طبى، وتدر الشهادة عائد ثابت طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء على أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد استبعاد اقساط التأمين ، كما يسمح للعميل باختيار صرف تعويض للورثة فى حالة وفاته يصرف نقدا او على دفعات شهرية لمدة خمسة او عشرة سنوات، اضافة الى تمتع الشهادات بالدخول فى سحب ربع سنوى على 200جائزة قيمة كل منها 10000 جنيه معفاه من الضرائب .

وأضاف أبو الفتوح، أن الشهادة تصدر بمدة ثلاث سنوات وبمشاركة ثلاثة بنوك أخرى مع البنك الأهلى وهى بنك مصر ، بنك القاهرة ، البنك الزراعى المصرى اضافة الى شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك لجذب فئات جديدة للتعامل مع البنوك، كما أنه للتيسير على تلك الفئات يتم الشراء فقط بالبطاقة الشخصية للمشترى .



