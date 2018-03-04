البابا تواضروس يسند الإشراف على إيبراشية منفلوط للأنبا يؤانس

البابا تواضروس يسند الإشراف على إيبراشية منفلوط للأنبا يؤانسالأحد، 04 مارس 2018 01:00 ص
البابا تواضروس
سارة علام
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اسند البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف على ايبراشية منفلوط بأسيوط للأنبا يؤانس أسقف أسيوط والبدارى بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا انطونيوس اسقف الايبراشية، وفقا لقرار باباوي نشرته مجلة الكرازة.
يصلي البابا تواضروس صلاة الجنازة على الأنبا فام اسقف طما الاربعاء المقبل بالكنيسة البطرسية بعدما توفي فى لندن بعد صراع مع المرض.
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