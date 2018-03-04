"الالتزام البيئى": 620 مليون جنيه حجم استثمارات المشروعات المقترضة من المكتب







كتبت: دانه الحديدى

أصدر مكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات، تقرير حول حصيلة عمل المكتب منذ إنشائه عام 2005، أوضح فيها أن المكتب قام بإقراض 425 مشروعا بإجمالى تمويل 410 ملايين جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئى واقتصادى بإجمالى استثمارات 620 مليون جنيه.

ووفقا للدراسة بلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبرى 29%، و17% بمحافظات الصعيد، و19% بمحافظة الإسكندرية، و33% بمحافظات الدلتا، و5% بمدن القناة.

وكان البنك قام برفع قيمة القرض الدوار للمنشآت الصناعية من 5 ملايين لتصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5%، عن طريق البنك الأهلى المصرى.

ويهدف برنامج القروض الدوارة لمكتب الالتزام البيئى، على مساعدة المنشأت الصناعية على تطبيق تكنولوجيا تصنيعية متوافقة مع الاشتراطات البيئية المطلوبة قانونا.