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الاحتلال الإسرائيلى يعيد فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 5 أيام

الأحد، 04 مارس 2018 01:01 م
الاحتلال الإسرائيلى يعيد فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 5 أيام معبر كرم أبو سالم - أرشيفية





أ ش أ
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أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة، بعد إغلاقه لمدة 5 أيام، وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال فتحت معبر كرم أبو سالم اليوم بشكل اعتيادى، لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع والمحروقات إلى غزة، حيث سيتم إدخال 450 شاحنة محملة بالمساعدات، والبضائع للقطاعين التجارى، والزراعى، وقطاع المواصلات، من ضمنهم 200 شاحنة محملة بالإسمنت، والحديد، والحصمة".

وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات من المحروقات عبر المعبر المتمثلة فى (البنزين، السولار وغاز الطهي) إلى غزة، وكان جيش الاحتلال الاسرائيلى، قد فرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة، وأغلق المعابر مع قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضى وحتى مساء السبت، بحجة "عيد البوريم" اليهودى "عيد المساخر"، ويعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلى على القطاع عام 2007، بحيث تغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وكذلك خلال الأعياد اليهودية.


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