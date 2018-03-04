الاتحاد الأفراسيوى للتأمين: الصناعة تساهم فى زيادة أعداد المشمولين ماليا







كتب : رانيا فزاع

كشف الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفراسيوى للتامين وإعادة التأمين، عن أن المنتدى الثانى لتأمينات الحياة سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالى، واستثمارا "للاهتمام الذى يبديه الاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التامين بكل ما هو جديد – فنيا - بصناعة التأمين العالمية.

وأشار بيان عن الاتحاد، إلى أن 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية، و قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم بما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك.

وأضاف البيان، أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلى فى العام المالى 2016/2017، ومن المتوقع أن تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة فى العام التالى وبزيادة سنوية تصل 10%.

وتابع البيان، أن ما تحقق يحتاج إلى غطاء تأمينى يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحققها لتسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم، مؤكدًا على أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادى للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومى للتأمين على العمالة اليومية (الحرة) غير المنتظمة، والذى من شأنه أن يمثل تطبيقا عمليا لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالى بهدف تمتعها بحماية تأمنينة تسهم ماليا بتعويضات فى حالات الوفاة بحادث، وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح البيان، أنه فى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضى قد شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين فى العام الماضى، واكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضى بإجمالى أقساط قدرها 10.78 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا، وهناك 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر بعد ثلاثة أعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكى يكتمل النظام المالى لهم فهم فى أشد الحاجة إلى أن يتمتعوا بالتغطية التأمينية، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليا.

وتابع البيان، أنه على الرغم من الخطوة التنظيمية والتشريعية لملاحقة التطور السريع والمتواصل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة فى مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، فقد أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات. ومن تلك الوثائق النمطية جواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى، وأن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال الموقع الإلكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات الوساطة فى التامين المرخص لها من الهيئة.

وأكد الاتحاد، على أنه يشترط لبدء سريان التغطية التأمينية - وخاصة فى فرع وثائق تأمينات الحياة - أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى أو قام بسدادها نقدا، مشددا على أن تحديات المجتمع المصرى للخروج من عباءة الاقتصاد غير الرسمى، ودخوله فى نظام مالى آمن ومستقر هو محور المنتدى فى عامه الثانى وبمدخل تطيبقى لتأمينات الحياة وعلاقته بالشمول المالى عبر الوصول لجميع شرائح المجتمع.

وأكد عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين، على أن الشمول المالى يعد الدافع الرئيسى للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرا لعلاقته بالنمو الاقتصادى للدول. إلا أنه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعى الكافى بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميًا، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التى تساعد على تخطى الأبعاد الجغرافية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التى تساهم فى خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهى الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.