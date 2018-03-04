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الإمام الأكبر: خريجو الأزهر فى إفريقيا حائط صد فى مواجهة الأفكار المتطرفة

الأحد، 04 مارس 2018 07:47 م
الإمام الأكبر: خريجو الأزهر فى إفريقيا حائط صد فى مواجهة الأفكار المتطرفة جانب من اللقاء





كتب لؤى على
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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إبراهيم جامباى، عضو لجنة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية.

وقال الإمام الأكبر، خل اللقاء إن إفريقيا تواجه العديد من التحديات، وفى مقدمتها مشكلة التطرف والإرهاب، مضيفًا أن الأزهر يولى أهمية خاصة لحماية أبناء القارة الإفريقية من الفكر المنحرف، من خلال تدريب الأئمة على مواجهة المشكلات والتحديات المعاصرة كالتطرف والإرهاب، وتقديم المنح للطلاب الأفارقة للدراسة فى الأزهر الشريف.

وأوضح أن خريجى الأزهر الشريف فى إفريقيا يمثلون قوة كبيرة وحائط صد فى مواجهة الأفكار المتطرفة، ويعول الأزهر على دورهم المهم فى نشر قيم التسامح والتعايش المجتمعى، بما يحملونه من منهج الوسطية والاعتدال وقبول الآخر.


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