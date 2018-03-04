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الإسكان: استثمارات وحجم أعمال الوزارة بالعام الواحد يتخطى الـ150مليار جنيه

الأحد، 04 مارس 2018 10:14 ص
الإسكان: استثمارات وحجم أعمال الوزارة بالعام الواحد يتخطى الـ150مليار جنيه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن - تصوير حسين طلال
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قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات وحجم الأعمال التى تنفذها وزارة الإسكان خلال عام يتخطى الـ 150 مليار جنيه.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أن الفترة المقبلة سيتم وضح خطة واضحة لطرح الأراضى لكافة المستثمرين.

 

وبما يتعلق بمبادرة شعبة الاستثمار العقارى بعد توقفها، قال وزير الإسكان الكرة فى ملعب المستثمرين حاليا ونرحب بأى مستثمر يرغب فى الحصول على أرض وتنفيذ مشروعات عليها طبقا للمبادرة.

 

وأكد أن مشروعات الشركة التى وقعتها وزارة الإسكان، تتخطى استثماراتها 500 مليار جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من أراضى الشركة سيتم الإعلان عنها قريبا، وستشمل مدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، ومدن الجيل الرابع.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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