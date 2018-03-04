الإحصاء: 2.47 مليار دولار صادرات مصر خلال ديسمبر 2017 بارتفاع 23%







كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له اليوم الأحد، ارتفاع قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 23.0% خلال شهر ديسمبر الماضى، حيـث بلغـت 2.47 مليــار دولار، مقابل 2.01 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 92.3%، أسمدة بنسبة 68.1%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 98.2%).





وأوضح الجهاز فى بيانه اليوم حول اليوم النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2017، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى، بلغت 3.30 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2017، مقابل 2.90 مليار دولار لنفس الشـهر مــن عام 2016 بنسبــة إرتفاع قدرها 13.8%.

وأشار البيان إلى انخفاض صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2017، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق له، وأهمها (برتقال طازج بنسبة 11.6%، وأثاث بنسبة 12.1%، وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية بنسبة 8.8 %، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 16.4%).





وعلى مستوى الواردات، ارتفعت قيمـتها بنسبة 17.6 %، حيث بلغـت 5.77 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2017، مقابل 4.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 48.2%، والبترول الخام بنسبة 2.7%، قمح بنسبة 11.3%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 39.3%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2017، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 7.3%، سيارات الركوب بنسبة 5.1%، ذرة بنسبة 39.7 %، أجزاء سيارات بنسبــة 33.3%).



