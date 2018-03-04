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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32درجة

الأحد، 04 مارس 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32درجة الأرصاد





وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :


 

الصغرى العظمى
 

القاهرة 18 32

 

وسط الدلتا 18 32

 

الإسكندرية 14 25

 

بلطيم 15 27

 

مطروح 13 25

 

السلوم 12 27

 

سيوة 12 32

 

بورسعيد 17 29

 

دمياط 17 29

 

العريش 10 31

 

رفح 11 31

 

الإسماعيلية 15 33

 

السويس 15 28

 

رأس سدر 15 29

 

نخل 08 29

 

نويبع 17 27

 

طابا 15 26

 

كاترين 11 24

 

الطور 17 28

 

شرم الشيخ 18 28

 

الغردقة 16 28

 

مرسى علم 17 28

 

الفيوم 16 32

 

بنى سويف 14 32

 

المنيا 12 32

 

أسيوط 13 33

 

سوهاج 13 34

 

قنا 14 33

 

الأقصر 14 33

 

أسوان 15 34

 

أبوسمبل 15 30

 

الوادى الجديد 14 32

 

شلاتين 19 30

 

ابو رماد 19 29

 

راس حدربة 20 27

 

حلايب 21 26

 

 

 

 


 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 22 35

 

المدينة 16 30

 

الرياض 15 28

 

المنامة 17 30

 

أبوظبى 16 25

 

الدوحة 17 27

 

الكويت 13 29

 

دمشق 07 24

 

بيروت 17 24

 

عمان 11 22

 

القدس 10 22

 

غزة 16 27

 

بغداد 14 28

 

مسقط 22 26

 

صنعاء 07 24

 

الخرطوم 19 36

 

طرابلس 15 27

 

تونس 12 22

 

الجزائر 12 17

 

الرباط 11 18

 

نواكشوط 17 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 07 12

 

اسطنبول 06 14

 

اسلام اباد 11 24

 

نيودلهى 15 29

 

جاكرتا 25 32

 

بكين 03 07

 

كوالامبور 23 33

 

طوكيو 07 19

 

أثينا 11 21

 

روما 07 14

 

باريس 03 10

 

مدريد 06 11

 

برلين 09- 03

 

لندن 04 08

 

مونتريال 03- 04

 

موسكو 11- 09-

 

نيويورك 01 08

 

واشنطن 02 10

 

 


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