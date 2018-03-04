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اطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بالمشاركة فى الإنتخابات

الأحد، 04 مارس 2018 03:19 م
اطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بالمشاركة فى الإنتخابات حملة طرق الأبواب - أرشيفية





المنوفية_ محمد فتحى
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أعلنت منى المليجى مقررة المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية عن بدء حملة طرق الأبواب تحت رعاية سكرتير عام محافظة المنوفية، حيث تهدف الحملة إلى توعية السيدات بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية وحثهن على الإدلاء بأصواتهن فى هذه الإنتخابات للظهور بصورة مشرفة أمام العالم أجمع.

أشارت مقررة المجلس القوى للمرأة إلى أن الحملة ستبدأ فعاليتها اليوم الأحد وتستمر حتى 15 مارس 2018 لتغطى جميع قرى ومراكز المحافظة ،مؤكدة على أن الحملة سوف تستهدف 25 ألف سيدة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان المجلس القومى للمرأة قد أطلق حملة "بطاقتك حقك" لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات الغير قادرات وكبار السن ومن تستحق إصدار البطاقة لأول مرة بالمجان، حيث تم إصدار 2708 بطاقة رقم قومى منذ شهر نوفمبر الماضى وحتى فبراير 2018 تسهيلا عليهم للمشاركة فى العملية الإنتخابية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية أن المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن مصرى كفله الدستور من أجل الإستقرار، مؤكدا أن صوت المرأة فى الإنتخابات هام ولابد من مشاركتها للحفاظ على كيان الدولة ومحاربة الإرهاب ،وأن محافظة المنوفية رائدة على مستوى الجمهورية فى نسبة المشاركة فى الإنتخابات.

 

 

 


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