اضبط مخالفة.. تلاميذ المدارس يستقلون سيارات نقل مكشوفة فى قنا







قنا- وائل محمد

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، استخدام سيارات النقل فى نقل طلاب وتلاميذ المدارس بقنا، فى ظل غياب وجود وسائل مواصلات آمنة لنقل وتوصيل الطلاب إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسى.

كما رصدت استقلال العشرات من طلاب المدارس سيارات النقل المكشوفه بقرية الجبلاوى التى تقع بمركز مدينة قنا، أثناء توجههم إلى المدرسة والعودة إلى منازلهم مرة أخرى بعد انتهاء اليوم الدراسى، مما يعرض حياتهم للخطر.

وقال محمود حسين طالب بالثانوى الصناعى، إنها الوسلية الوحيدة التى يستقلونها من مدينة قنا لنقلهم إلى قرية الجبلاوى، وأنها وسيلة غير أدمية، وتعرض حياتهم للخطر لكنهم مضطرون لاستقلالها للتوجه إلى المدرسة.



سيارات نقل طلاب المدارس بقنا

الطلاب يستقلون سيارات نقل مكشوفه