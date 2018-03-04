استمرار أعمال تنفيذ اذواج طريق "فاقوس -الحسينية" بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج طريق "فاقوس - الحسينية" بطول 25.5 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 147 مليونا و278 ألف جنيه، لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد سعيد، على اهتمام الدولة بتقديم كافة الخدمات بقطاع الطرق، التى تمثل عصب التنمية والتجارة، ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عابد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالشرقية فى بيان له، أنه جارى تنفيذ أعمال ازدواج طريق "فاقوس- الحسينية"، على مرحلتين المرحلة الأولى لازدواج الطريق فى المسافة التى تبدأ من قرية سعود، وحتى قرية كفر عمار بطول 13.5 كم، وتكلفة مالية تبلغ 66 مليونا و797 ألف جنيه، والمرحلة الثانية لازدواج الطريق فى المسافة التى تبدأ من قرية كفر عمار حتى مدينة فاقوس، بطول 12كم وتكلفة مالية تبلغ 80 مليونا و481 ألف جنيه، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة طرق المحافظة للوصول للمواصفات التى تحد من الحوادث المرورية، والجودة التى تحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات.

فى سياق متصل قرر محافظ الشرقية، مجازاة 38 من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بخصم 3 أيام من راتبهم، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو عذر قانونى.