استجواب إرهابى فى هجمات واجادوجو واحتمال "اختراق" الجيش

استجواب إرهابى فى هجمات واجادوجو واحتمال "اختراق" الجيشالأحد، 04 مارس 2018 02:32 م
هجمات بوركينا فاسو
واجادوجو (أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلن مصدر حكومى فى بوركينا فاسو لوكالة فرانس برس، الأحد، أن القضاء يستجوب شخصا يشتبه بأنه شارك فى الهجوم على مقر الأركان العامة للجيش الجمعة فى واجادوجو.
وأضاف أن هذا الشخص قد يكون "مدبر" الهجوم، مشيرا إلى "شكوك قوية جدا" بوجود "اختراق للجيش" أدى إلى إطلاع المهاجمين على معلومات.
وإلى ذلك، ذكر المصدر أن 3 أشخاص حاولوا دون جدوى اقتحام حاجز فى واجادوجو ليل السبت الأحد.
وقال إن شخصين تمكنا من الفرار وتم اعتقال الثالث لكن أطلقت عليه النار فقتل بعد محاولته الاستيلاء على سلاح أحد حراسه.
وقتل 8 من قوات الأمن فى واجادوجو الجمعة، فيما أصيب 12 بجروح بالغة، بحسب حصيلة رسمية فى اعتداء استهدف مقر قيادة جيش بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية، ولم يقتل أو يصب أى فرنسى فى الاعتداء فيما قتل ثمانية مهاجمين.
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة