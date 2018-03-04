استجواب إرهابى فى هجمات واجادوجو واحتمال "اختراق" الجيش







واجادوجو (أ ف ب)

أعلن مصدر حكومى فى بوركينا فاسو لوكالة فرانس برس، الأحد، أن القضاء يستجوب شخصا يشتبه بأنه شارك فى الهجوم على مقر الأركان العامة للجيش الجمعة فى واجادوجو.

وأضاف أن هذا الشخص قد يكون "مدبر" الهجوم، مشيرا إلى "شكوك قوية جدا" بوجود "اختراق للجيش" أدى إلى إطلاع المهاجمين على معلومات.

وإلى ذلك، ذكر المصدر أن 3 أشخاص حاولوا دون جدوى اقتحام حاجز فى واجادوجو ليل السبت الأحد.

وقال إن شخصين تمكنا من الفرار وتم اعتقال الثالث لكن أطلقت عليه النار فقتل بعد محاولته الاستيلاء على سلاح أحد حراسه.

وقتل 8 من قوات الأمن فى واجادوجو الجمعة، فيما أصيب 12 بجروح بالغة، بحسب حصيلة رسمية فى اعتداء استهدف مقر قيادة جيش بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية، ولم يقتل أو يصب أى فرنسى فى الاعتداء فيما قتل ثمانية مهاجمين.