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اختراق موقع جامعة المنوفية.. واستعادته بعد قرابة الساعة

الأحد، 04 مارس 2018 10:07 م
اختراق موقع جامعة المنوفية.. واستعادته بعد قرابة الساعة جامعة المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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تعرض الموقع الرسمى لجامعة المنوفية، إلى الاختراق قبل قليل، لمدة قاربت على الساعة، مع عدم قدرة المتابعين للموقع من الدخول إليه. 

 
فيما سادت حالة من القلق بين العديد من المتابعين للموقع، وسط مطالبات بسرعة استعادته بسرعة حتى لا يتم استغلاله لأغراض منافية.
 
 
من جانبه، أكد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم السيطرة بشكل فورى على الأمر وتم استعادة الموقع بشكل كامل . 
 
 
 
 

 


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