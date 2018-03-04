اتفاقية تحقق مزايا مالية لـ 475 عاملا بشركة أسمنت بالإسكندرية وبنى سويف







كتب محمود راغب

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة شركة أسمنت بورتلاند بفرعيها بالإسكندرية وبنى سويف فى توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الطرفين بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 475عاملا.

وقع الاتفاقية، التى تسرى لمدة 3 سنوات، عن الشركة إسلام الغزولى مدير القطاع القانونى، وعن النقابة عبد المنعم الجمل، بصفته رئيسا لها، ورئيسى اللجنة النقابية بالشركة بالفرعين.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة الدخل السنوى الشامل الإجمالى للعاملين، وألزمت الشركة بصرف أى علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة، فضلا عن الزيادة المقررة وفقا لقانون العمل، وزيادة قدرها 14% لراتب ديسمبر 2017، ومنح العاملين من أصحاب الأداء المميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوى، التى قد تصل إلى 10% إضافية من أخر مرتب شهرى حاصل عليه العامل تسدد على دفعة واحدة.

ووافقت الشركة على زيادة الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية من 9 إلى 12 شهرا على أن تقسم على دفعات شهرية من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية، على أن يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التي تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة .

وفى حالة ما إذا قل مبلغ الأرباح المقرر توزيعها عن مجموع ما تم صرفه شهريا، لن يتم خصم أية مبالغ من العاملين.

كما وافقت الشركة على منح زيادة سنوية بنسبة 5% تستحق فى يناير 2019 و2020، للحد من آثار التضخم على العاملين.