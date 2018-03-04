video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتفاقية تحقق مزايا مالية لـ 475 عاملا بشركة أسمنت بالإسكندرية وبنى سويف

الأحد، 04 مارس 2018 10:45 ص
اتفاقية تحقق مزايا مالية لـ 475 عاملا بشركة أسمنت بالإسكندرية وبنى سويف محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة شركة أسمنت بورتلاند بفرعيها بالإسكندرية وبنى سويف فى توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الطرفين بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 475عاملا.

وقع الاتفاقية، التى تسرى لمدة 3 سنوات، عن الشركة إسلام الغزولى مدير القطاع القانونى، وعن النقابة عبد المنعم الجمل، بصفته رئيسا لها، ورئيسى اللجنة النقابية بالشركة بالفرعين.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة الدخل السنوى الشامل الإجمالى للعاملين، وألزمت الشركة بصرف أى علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة، فضلا عن الزيادة المقررة وفقا لقانون العمل، وزيادة قدرها 14%  لراتب ديسمبر 2017، ومنح العاملين من أصحاب الأداء المميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوى، التى قد تصل إلى 10% إضافية من أخر مرتب شهرى حاصل عليه العامل تسدد على دفعة واحدة.

ووافقت الشركة على زيادة الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية من 9 إلى 12 شهرا على أن تقسم على دفعات شهرية من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية، على أن يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التي تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة .

وفى حالة ما إذا قل مبلغ الأرباح المقرر توزيعها عن مجموع ما تم صرفه شهريا، لن يتم خصم أية مبالغ من العاملين.

كما وافقت الشركة على منح زيادة سنوية بنسبة 5% تستحق فى يناير 2019 و2020، للحد من آثار التضخم على العاملين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "القوى العاملة": 800 جنيه منحة لكل عامل يسجل بياناته بالوزارة

القوى العاملة

شركة أسمنت

الإسكندرية

بني سويف



لا تفوتك
"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة