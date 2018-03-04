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الأحد، 04 مارس 2018 03:02 م
خالد صلاح
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اتحاد الصناعات البريطانى: نمو أعمال الشركات الأعلى فى عامين

الأحد، 04 مارس 2018 11:41 ص
اتحاد الصناعات البريطانى: نمو أعمال الشركات الأعلى فى عامين مسيرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى





رويترز
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 قال اتحاد الصناعات في بريطانيا اليوم الأحد إن الشركات البريطانية سجلت أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أشهر حتى فبرايررغم الشكوك بشأن مستقبل بريطانيا بينما تتأهب للإنفصال عن الاتحاد الأوروبى.

 

وزاد مؤشر الاتحاد للنمو الشهرى، الذي يعتمد على مسوح لحجم تغير الإنتاج على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأكثر من المثلين إلى +20 في فبرايرمن +9 في يناير ليصل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر  2015.

 

وعزز ضعف الجنيه الاسترلينى والنمو العالمى القوى الإنتاج الصناعى بينما نمت الأعمال والخدمات المتخصصة بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015.

 

وقال رين نيوتن سميث كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانى "أمر جيد أن نرى نموا قويا للاقتصاد البريطانى هذا الجارى كما أن توقعات النمو للربع المقبل تبدو إيجابية أيضا".

 

 

 


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الاتحاد الأوروبى

بريطانيا

اتحاد الصناعات البريطانى



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