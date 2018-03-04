إطلاق اسم الشهيد إسلام مشهور على مدرسة تجريبية بالنزهة

أطلقت محافظة القاهرة، اسم الشهيد الرائد إسلام مشهور، "شهيد عملية الواحات" على مدرسة زهرة المدائن التجريبية لغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بحضور أسرة الشهيد، وعدد من زملائه بقطاع الأمن المركزى.

وعلقت محافظة القاهرة لافتة كبيرة تحمل اسم الشهيد إسلام مشهور، كما قدمت إدارة المدرسة هدية تذكارية لأسرة الشهيد.