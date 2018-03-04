إطلاق اسم الشهيد إسلام مشهور على مدرسة تجريبية بالنزهة

إطلاق اسم الشهيد إسلام مشهور على مدرسة تجريبية بالنزهةالأحد، 04 مارس 2018 10:55 ص
مدرسة الشهيد إسلام مشهور
كتب سيد الخلفاوى
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أطلقت محافظة القاهرة، اسم الشهيد الرائد إسلام مشهور، "شهيد عملية الواحات" على مدرسة زهرة المدائن التجريبية لغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بحضور أسرة الشهيد، وعدد من زملائه بقطاع الأمن المركزى.
وعلقت محافظة القاهرة لافتة كبيرة تحمل اسم الشهيد إسلام مشهور، كما قدمت إدارة المدرسة هدية تذكارية لأسرة الشهيد.
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