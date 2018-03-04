إصابة 2 من أفراد حرس الحدود العراقية بتفجير قرب حدود السعودية

إصابة 2 من أفراد حرس الحدود العراقية بتفجير قرب حدود السعوديةالأحد، 04 مارس 2018 01:47 م
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى الأنبار العراقية اليوم الأحد، بأن اثنين من أفراد حرس الحدود أصيبا بتفجير قرب الشريط الحدودى مع السعودية.
وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - : "إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، انفجرت اليوم على دورية تابعة لحرس الحدود قرب الشريط الحدودى بين العراق والسعودية (400 كم جنوب غرب الرمادى) مما أدى إلى إصابة اثنين من أفرادها وإلحاق أضرار مادية بالدورية التى كانت تقوم بمهمة استطلاع"..مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقى العلاج .
يذكر أن تنظيم "داعش" قام بزرع العديد من العبوات الناسفة فى المناطق التى كانت خاضعة تحت سيطرته، حيث تستهدف تلك العبوات المدنيين والقوات الأمنية وسط جهود بقيام فرق محلية ودولية برفعها تفاديا لوقوع أية خسائر.
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