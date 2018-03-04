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إصابة شخص بالتسمم لتناوله طعام وبيده بواقى سم فئران بالمنوفية

الأحد، 04 مارس 2018 11:07 ص
إصابة شخص بالتسمم لتناوله طعام وبيده بواقى سم فئران بالمنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخص بحالة تسمم، أثر تناوله طعام دون أن يغسل يده من سم الفئران بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م. ص. م " 20 سنة، بدون عمل، ومقيم دائرة المركز، مصابًا بحالة تسمم، أدعاء تناول سم فئران، حالته العامة مستقرة، تم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم ".

 

بالانتقال والفحص وسؤاله، قرر بقيامه بوضع سم فئران بالمطبخ أعقبه تناوله الطعام، مما أدى لحدوث إصابته، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2575 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

 


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