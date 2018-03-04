إصابة شاب فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة شرق العوينات







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب شاب فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة شرق العوينات، بالقرب من نقطة الكيلو 10 فى محافظة الوادى الجديد، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى، إلى اللواء عبدالرحمن شحاته مدير أمن الوادي الجديد من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة شرق العوينات بالقرب من نقطة الكيلو 10 بجوار مطار الداخلة، ما أسفر عن إصابة محمد السيد شلبي 17 سنة مقيم المنصورة ويعمل تباع بكسور وجروح متفرقة، تم نقله إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق .