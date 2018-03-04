إحباط تهريب بضائع أجنبية قيمتها 424 ألف جنيه ببورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهرب جمركى لكمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ووردت إخبارية من المقدم محمد عدس، ضابط التحريات بإدارة البحث الجنائي لإدارة منفذ الرسوة الجمركى، بالتنسيق مع حلمى أبو الحسن مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات)، محمد نظير مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الشرقية ، أحمد درويش مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام) بوجود معلومات مفادها اعتزام المدعو " ف . ج . م "، قائد الأتوبيس رحلات "س د ى 8593 " رحلات الإسكندرية وآخرين تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم عن طريق اقتحام المنفذ بالسيارة قيادته.

تم ترقب وصول الأتوبيس للمنفذ وتشكيل لجنة برئاسة عبده إبراهيم الغلبان مدير إدارة منفذ الرسوة الجمركى، وجمال الشناوي مدير إدارة شئون المنافذ ورجب جميل وأحمد الشناوي مدير إدارة التعريفة وسيد عبد الجواد مدير إدارة أمن المنافذ وأحمد الطوبشى رئيس قسم الأمن الجمركي وطارق مرسال مكافحة التهريب.

وبوصول الأتوبيس، حاول قائده الفرار مسرعا محاولا اقتحام المنفذ ولم يمتثل للوقوف بالمكان المخصص للتفتيش رغم النداء عليه عدة مرات بواسطة رجال الجمارك بالمنفذ فتم التصدي له واستيقافه بالقوة بواسطة رجال الشرطة بالمنفذ.

وتبين وجود كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عبارة عن 194 دستة بنطلون استرتش بناتي و 390 دستة كلوت بناتي و118 دستة قميص حريمي وبناتي و16 دستة قميص فسكوز و56 دستة بيجامة بناتي و144 دستة شورت استرتش بناتي و259 دستة سوتيان حريمي و82 دستة طقم أولادي رياضي والجميع مختلف الألوان والمقاسات والموديلات بوزن إجمالي 1830 كيلو جرام والجميع منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت قيمة المضبوطات 424 ألفا و560 جنيها، والضرائب والرسوم الجمركية 253 ألفا و38 جنيها .

قرر جمال نصار، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 61601 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات.