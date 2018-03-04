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أوكرانيا تؤكد نجاحها فى معالجة انقطاع الغاز الروسى

الأحد، 04 مارس 2018 05:57 م
أوكرانيا تؤكد نجاحها فى معالجة انقطاع الغاز الروسى الرئيس الأوكرانى





كييف (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد، أنها نجحت فى معالجة أزمة الغاز الناجمة عن رفض روسيا استئناف إمداداتها لكييف، الأمر الذى أثار مخاوف الأوروبيين وسط موجة من البرد الشديد.

وكتب الرئيس بترو بوروشنكو على تويتر "لدينا ارتفاع كبير فى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبى مصدرها بولندا وسلوفاكيا والمجر".

وأضاف "تم تعويض الانقطاع بالكامل"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تملك الآن "ما يكفى من الغاز فى مستودعاتها" إضافة إلى إنتاجها الخاص ووارداتها.

وقررت أوكرانيا التى تواجه على غرار قسم من أوروبا موجة برد جليدى، إغلاق مدارسها وطلبت من الشركات إبطاء عملها ومن المواطنين تقنين التدفئة، لتفادى انقطاع موارد الطاقة.

وجاءت هذه التدابير بعدما ألغت مجموعة "جازبروم" الروسية فى اللحظة الأخيرة استئناف إمدادات الغاز لأوكرانيا التى كانت مقررة فى الأول من مارس، مطلقة "حرب غاز" جديدة بين الدولتين الجارتين.  


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