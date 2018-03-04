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"أوبزرفر": قتل النمور بأمريكا الجنوبية للحصول على أنيابها من أجل تجارة الدواء

الأحد، 04 مارس 2018 06:08 م
"أوبزرفر": قتل النمور بأمريكا الجنوبية للحصول على أنيابها من أجل تجارة الدواء نمور -أرشيفية





كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن العاملين فى مجال البيئة كشفوا عن تزايد التجارة غير المشروعة فى أنياب النمور فى أمريكا الجنوبية، ووجدوا أن هناك صلة بمشاريع البناء الصينية، الأمر الذى يشكل تهديدًا على الحياة البرية على الصعيد العالمى. 
 
وأضافت الصحيفة، أن محطات الطاقة الصينية الرئيسية والطرق والسكك الحديدية فى الدول النامية تعد محفزات رئيسية للتجارة غير المشروعة فى جلود وعظام وقرون الحيوانات المهددة بالانقراض.
 
ويرى السكان المحليون، أن عمال البناء الصينيين لديهم مصلحة فى شراء عظام الحيوانات والقرون وأجزاء أخرى من الجسم، لأنها تستخدم فى صناعة الأدوية، وهو ما يعزز التجارة غير القانونية، وقال الباحث فى مجال الحفاظ على البيئة، فنسنت نيجمان، من جامعة أكسفورد بروكس، فى الأسبوع الماضى: "إن هذه المشاريع تعمل أساسا مثل المكانس الكهربائية العملاقة للحياة البرية التى تمتص كل شىء إلى الصين" وأضاف "أنه قلق حقيقى".
 
وأضافت الصحيفة، أن المشكلة فى أمريكا الجنوبية تثير قلقا خاصا، حيث قتل أكثر من 100 نمر فى أقل من عام لتوريد أجزاء جسمهم فى إطار التجارة مع الصين.

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