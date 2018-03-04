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أسعار العملات اليوم الأحد 4-3-2018 وارتفاع جماعى باستثناء الدولار والريال

الأحد، 04 مارس 2018 11:32 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 4-3-2018 وارتفاع جماعى باستثناء الدولار والريال عملات- أرشيفية





كتبت- هبة حسام
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بدأت أسعار العملات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 4-3-2018 على ارتفاع جماعى أمام الجنيه المصرى، باستثناء عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى، واللذان شهدا استقرارا اليوم، مواصلة للاستقرار الذى سجلاه فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى.

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية لأول أيام الأسبوع اليوم، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع المصرفى، عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع يوم الخميس الماضى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.572 جنيه للشراء، و 17.689 جنيه للبيع،

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.572 جنيه للشراء

17.689 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

الدولار
الدولار

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.58  جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، بالغاً، 21.51 جنيه للشراء، و 21.78 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، بالغاً 24.15 جنيه للشراء 24.39 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى

 

سعر الدينار الكويتى
 

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر الريال السعودى استقراره، عند سعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، والبالغ 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.

 

الحكومة تقترض 15.5 مليار جنيه من البنوك اليوم
 

ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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