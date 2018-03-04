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أسعار الذهب اليوم الأحد 4-3-2018 فى مصر

الأحد، 04 مارس 2018 11:56 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 4-3-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 4-3-2018 بعد ارتفاع سعر الذهب على مدار يومين  بقيمة  5 جنيهات، ويأتى اسقرار سعر المعدن النفيس اليوم فى مصر بالتزامن مع أجازة سوق الصاغة.
 
وسجل سعر عيار 21 اليوم الأحد 649 جنيها للجرام مع توقعات بارتفاع سعر الجرام الأكثر مبيعا وانتشارا فى السوق المصرى حال ارتفاع سعر الأوقية والتى سجلت 1322 دولار  .
 
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 
سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 649 جنيها
سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 556 جنيها
جرام الذهب عيار 24 سجل 741 جنيها
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5192 جنيه.
الأوقية : 1322 دولار.
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، أو من تاجر إلى آخر لكن لا توجد فروق كبيرة فى عمليات التسعير لأن الأساس هو الاحتساب على السعر العالمى للأوقية.
 
 

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