أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-3-2018.

البورصة توقف التداول على 6 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ابن سينا فارما، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للخدمات الطبية، السويس للأكياس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، التعمير والاستشارات الهندسية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، السويس للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، غاز مصر، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تربح 249 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 249 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 892.543 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 47.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 21.3 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% عند مستوى 2698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 15289 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 864 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 20.87 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد بسعر إغلاق 34.38 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- السويس للأكياس بسعر إغلاق 29.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 34.13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 9.46 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.67%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 27.06 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.66 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.74%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 16.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 85.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%