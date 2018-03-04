أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-3-2018، وجاءت أبرزها، تنظيم المجموعة المالية هيرميس، زيارة وفد استثمارى ماليزى يضم قيادات مجتمع الأعمال وممثلى الإدارة التنفيذية بأبرز المؤسسات المالية فى ماليزيا بحجم أصول مدارة تتجاوز 76 مليار دولار.



هيرميس تنظم زيارة لوفد ماليزى

نظمت المجموعة المالية هيرميس، زيارة وفد استثمارى ماليزى يضم قيادات مجتمع الأعمال وممثلى الإدارة التنفيذية بأبرز المؤسسات المالية فى ماليزيا بحجم أصول مدارة تتجاوز 76 مليار دولار.

ونظمت المجموعة المالية هيرميس واستضافة الجولة الترويجية للوفد الاستثمارى الماليزى فى القاهرة من 2 إلى 4 مارس 2018، حيث التقى الوفد الماليزى الذى يضم كبار التنفيذيين بمؤسسة Tenaga Nasional Berhad (TNB) ومؤسسة Khazanah Nasional Berhad (KNB)، وزراء الاستثمار والتعاون الدول ى والمالية والكهرباء والطاقة، حيث تناولت الجلسات السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

كما تضمنت الجلسات مناقشة أبرز مستجدات حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تتبناها الحكومة، وبحث فرص الاستثمار الجذابة فى عدة قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأكثر جذبًا لمجتمع الاستثمار الدولى والتى تحظى بأهمية وأبعاد استراتيجية على مسيرة التنمية فى مصر.

وفى هذا السياق أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذ ى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن شكره للوزراء لحرصهم المستمر على التواصل مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولى والتفاعل بانفتاح مع كافة المستثمرين.

وأشار عوض، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن هناك إقبال واهتمام دولى متزايد بفرص الاستثمار الجذابة فى السوق المصرى، وأن الشركة تعكف على ترويج فرص الاستثمار الواعدة فى إطار مساهمتها الفعالة فى دعم النمو الاقتصادى وتنمية معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر فى قطاعات حيوية.

من جانبه، أوضح كريم موسى رئيس قطاع ى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح الشركة ف ى الاستثمار عبر العديد من الأسواق الأوروبية من خلال حشد رؤوس الأموال بدءًا بمجلس التعاون الخليج ى ومروراً بأسواق جنوب شرق آسيا، عزز من ثقة المستثمرين ف ى قدرة الشركة على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف موسى، أن مصر تعد من أهم الوجهات الاستثمارية من حيث حجم السوق، والكثافة السكانية، وتنوع القطاعات، مؤكدًا أن هذا التوقيت مثالى لتنظيم اللقاءات المباشرة وجلسات الحوار المفتوح بين شركائنا وكبار المسؤولين الحكوميين فى ظل التطورات الإيجابية التى طرأت على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن شركة Tenaga Nasional Berhad (TNB)، والتى تعد من أبرز الشركات العاملة فى قطاع الخدمات والمرافق العامة فى آسيا، تعتبر أحد الشركاء الاستراتيجيين لشركة «فورتكس» التابعة للمجموعة المالية هيرميس والعاملة فى مجال الطاقة المتجددة، بعد أن قامت مطلع العام الماضى بالاستثمار فى 50% من مشروعات الطاقة الشمسية بالمملكة المتحدة بقدرة 365 ميجاوات وبتقييم يتجاوز 470 مليون جنيه استرلينى، وذلك بالاشتراك مع قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس.

البورصة تربح 249 مليون جنيه

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 249 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 892.543 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 47.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 21.3 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% عند مستوى 2698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 15289 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 864 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

شطب السويس للأسمنت

أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن عزمها شطب القيد الثانوى فى بورصة لندن، وإيقاف شهادات الإيداع الدولية المرتبطة بهذا القيد من التداول ببورصة لندن اعتباراً من 29 مارس الجارى.

وأكدت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن الشطب من بورصة لندن يهدف إلى تحسين إجراءات الشركة وتكاليفها الداخلية، وبالتالى فأن مواصلة إدراجها فى بورصة لندن غير متسق مع استراتيجية الشركة وخططها التمويلية.