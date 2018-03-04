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أحمد حسن يشكر مؤسسة مسك الخيرية لحضور ملتقى التواصل بجامعة القاهرة

الأحد، 04 مارس 2018 05:39 م
أحمد حسن يشكر مؤسسة مسك الخيرية لحضور ملتقى التواصل بجامعة القاهرة أحمد حسن





كتبت مريم بدر الدين
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وجه العميد أحمد حسن، نجم مصر السابق، الشكر إلى مؤسسة مسك الخيرية التابعة لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية، بعد دعودته لحضور ملتقى التواصل الإجتماعى بجامعة القاهرة.

وكتب العميد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" أشكر مؤسسة مسك الخيرية على الدعوة الكريمة لحضور ملتقى التواصل الاجتماعي بجامعة القاهرة وأتمنى ان نخرج منها بأشياء إيجابية عن التعامل مع السوشيال ميديا، وتوجيهات تفيد مجتمع الشباب العربي  @MiskKSA".

 


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مؤسسة مسك

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