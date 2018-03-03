6 عاطلين يخطفون ربة منزل تحت تهديد السلاح ويعتدون عليها جنسيا بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من القبض على 6 عاطلين لاتهامهم بخطف ربة منزل تحت تهديد السلاح واغتصابها.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد ببلاغ من "أمل.ع.إ" 26 سنة، ربة منزل ومقمية بإحدى قرى المركز، بقيام 6 أشخاص باختطافها تحت تهديد السلاح بدراجة بخارية "توك توك" والذهاب بها لمنزل بقرية منية بنى منصور والتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح لمدة 3 أيام .

واتهمت المجنى عليها كل من : " عادل.ع.ع ، إسلام.م.ا ، وليد.ا.ا ، أحمد.خ.ع " وأثنين آخرون لا تعرفهم بالتعدى عليها جنسيا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2422 إدارى إيتاى البارود لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.